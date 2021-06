Premio Biol 2021, prestigioso riconoscimento per l’olio dell’azienda agricola Bombini

Importante riconoscimento per l’azienda Bombini, una realtà agricola con sede a Bisceglie che da molti anni opera sul territorio pugliese. Nel corso dell’edizione 2021 del Biol International Prize, conclusosi pochi giorni fa, l’olio prodotto dall’azienda è stato infatti insignito della prestigiosa Gold Medal, un importante riconoscimento della qualità del prodotto.

Il Biol International Prize è un concorso, nato ad Andria nel 1996 e giunto alla sua ventiseiesima edizione; si tratta della più importante competizione per i produttori di olio d’oliva, che possono così fregiarsi di un attestato che riconosca ufficialmente il frutto del loro impegno nella produzione di olii di altissima qualità. All’edizione 2021 hanno partecipato, superando severi test d’ammissione (tra analisi organolettiche e test gustativi) centinaia di olii provenienti da tutto il mondo che hanno concorso per i riconoscimenti in palio: la Gold Medal, conferita ai prodotti che avessero ottenuto un punteggio di 70-74,99 su 100 nei test effettuati dalla commissione, e la Extragold Medal, conferita ai punteggi pari e superiori a 75 su 100. La Top Ten degli olii di qualità ha visto sul podio tre olii italiani (un primo classificato e due secondi ex aequo) e uno spagnolo (anch’esso secondo a pari merito con gli altri).

Grande è la soddisfazione di Mauro Bombini, titolare dell’azienda, che vede finalmente il riconoscimento del suo olio come prodotto di alta qualità: si tratta di un olio ottenuto dalla molitura a freddo delle olive della varietà locale Peranzana. Già negli scorsi anni l’azienda biscegliese aveva concorso per il premio ottenendo una Silver Medal, per cui la medaglia d’oro rappresenta il frutto di un continuo e costante affinamento delle proprie tecniche di produzione. «Valorizzare il nostro territorio», dichiara Mauro Bombini, «anche a partire dalle eccellenze agroalimentari che siamo capaci di produrre deve essere uno degli obiettivi di noi produttori così come mantenere altissima la qualità e far apprezzare le differenze e i pregi dei nostri prodotti al consumatore».