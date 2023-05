Polisportiva Cavallaro, incontro su “Ragazzi tra tecnologia e sport” a Palazzo Tupputi

Approfondire un argomento di stretta attualità come quello dei rischi legati all’eccessivo (e distorto) utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei ragazzi. E’ l’obiettivo dell’incontro, gratuito e aperto a tutti, promosso sabato 20 maggio presso la Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi (inizio ore 18.30) dal titolo “Ragazzi tra tecnologia e sport”.

Organizzato in piena sinergia dalla Polisportiva Gaetano Cavallaro e dall’Asd Un Dente in Più, tra le realtà capofila del movimento ciclistico giovanile pugliese, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, l’incontro sarà impreziosito dai qualificati interventi della pedagogista Rosalba Bratta e della psicologa/psicoterapeuta Rosalia Gentile, unitamente a quelli di Sabino Piccolo, dottore in Scienze Motorie e direttore sportivo della Pol.va Cavallaro, nonché dell’istruttore di ciclismo Ivano Antonacci, direttore generale di Un Dente in Più. Il tema sarà introdotto e moderato dal giornalista Mino Dell’Orco.

“L’intenzione è creare anzitutto spazi di riflessione e di approfondimento su tematiche non soltanto e non prettamente riferite allo sport, ma che all’attività agonistica e al benessere fisico e mentale sono legate a doppio filo – sottolineano gli organizzatori –. L’invito è ovviamente aperto anche alle altre associazioni sportive del territorio, a genitori, docenti, educatori e ragazzi affinché tale incontro possa portare benefici per tutti”.