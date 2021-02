Partita ufficialmente l’operazione vaccinazioni anti covid a Bisceglie / FOTO

È cominciata ufficialmente questa mattina l’operazione vaccinazioni anti covid nella città di Bisceglie, cosi come preannunciato ieri sera dal Sindaco Angelantonio Angarano (leggi qui).

Da questa mattina al PalaCosmai è partita la macchina organizzativa nel pieno rispetto delle norme previste. “Una giornata storica per Bisceglie” commenta Angarano con le vaccinazioni che previste adesso per il personale scolastico, i farmacisti ed i volontari della Protezione Civile che assieme ai responsabili comunali stanno gestendo questo primo importante giorno in città.