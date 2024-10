Parte a Bisceglie il Pronto Intervento Minori, presentazione del progetto a Palazzo di Città

Questa mattina, dalle ore 11, nella Sala Consiliare di Palazzo di Città, verrà presentato il progetto “Pronto Intervento Minori”, frutto del protocollo d’intesa siglato dal Comune di Bisceglie e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari. Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare la tutela dei minori, prevenendo situazioni di disagio e devianza attraverso la creazione di una Unità di Pronto Intervento Minori che include personale altamente qualificato per il trattamento di queste delicate questioni, ovvero due assistenti sociali del Comune di Bisceglie, una agente di Polizia Locale di Bisceglie e dipendenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari.

Alla presentazione, moderata da Mauro De Cillis, già Caposervizio della Ripartizione Servizi Sociali della Città di Bisceglie, interverranno il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, Dott. Ferruccio De Salvatore. Saranno inoltre presenti le figure che hanno seguito l’iter del progetto insieme alla succitata Procura, vale a dire Roberta Rigante, assessore comunale all’inclusione sociale, i consiglieri comunali Elisabetta Mastrototaro e Luigi Cosmai, il Dirigente della Ripartizione Servizi Sociali ed Educativi, Andrea Foti e il Comandante della Polizia Locale, Michele Dell’Olio. La Cittadinanza è invitata a partecipare.