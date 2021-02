Angarano: “Da domani PalaCosmai pronto per campagna vaccinale di massa” / VIDEO

“Ce l’abbiamo fatta, a tempo di record abbiamo allestito e messo a disposizione della Asl Bt il PalaCosmai per la campagna vaccinale di massa”. A renderlo noto nella serata odierna è il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Domani, secondo quanto stabilito dalle Autorità Sanitarie si partirà con circa 400 concittadini tra personale scolastico, farmacisti e volontari di Protezione Civile. La struttura – continua il primo cittadino – rimarrà comunque a disposizione della Asl Bt affinché, se Autorità lo riterranno, possa essere utilizzata anche per gli over 80 e la vaccinazione della Comunità per operazioni che siano quanto più veloci possibili”.