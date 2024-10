Tutto pronto per Calici nel Borgo Antico, gli organizzatori invitano a limitare uso automobili

È ormai tutto pronto per la prima serata di Calici nel Borgo Antico 2024 nel centro storico di Bisceglie. Per la kermesse enogastronomica, in programma l’1, 2 e 3 novembre, si attendono in città migliaia di visitatori, pronti a vivere tre serate all’insegna di vini pugliesi, gastronomia, musica dal vivo e artisti di strada.

Dato l’afflusso di gente previsto, l’Associazione “Borgo Antico”, che organizza l’evento, invita i biscegliesi a limitare gli spostamenti con la macchina, magari optando per una passeggiata verso il centro storico o l’utilizzo della bicicletta. Per i visitatori che arrivano da fuori, o che per motivi personali devono necessariamente spostarsi in auto, si consiglia di utilizzare le aree parcheggio di Piazza Armando Diaz, Salnitro e Conca dei Monaci (Via della Libertà, 13). Un modo per evitare di congestionare le vie del centro e garantire una viabilità serena e scorrevole.

I ticket per le degustazioni di vino possono essere acquistati direttamente in loco oppure in prevendita sul sito di Bella Vita in Puglia.

Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Bari.