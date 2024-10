Affidato servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie

È ufficiale l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie biscegliesi. È stata infatti approvata l’offerta presentata dalla ditta Pastore S.r.l., con sede legale in Casamassima, pari ad per un importo di € 139.998,60 oltre IVA 4% di € 5.599,94 per un totale complessivo di € 145.598,54 per un periodo di tempo commisurato all’erogazione di n. 33.333 pasti al costo unitario a base di trattativa pari a € 4,20 oltre IVA 4%, per il servizio in oggetto, “presumibilmente” (come si legge nella determina) fino a dicembre 2024.

La scelta di affidarsi nuovamente al gestore uscente è stata motivata dal fatto che “l’operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell’utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media”, si legge nel documento.

L’affidamento in parola è limitato al tempo strettamente necessario per la conclusione della procedura ad evidenza pubblica indetta per la concessione quinquennale del servizio.