Offerte di lavoro a Bisceglie e città limitrofe / Lidl Molfetta cerca personale / DOVE INVIARE CV

In vista dell’apertura del nuovo punto vendita a Molfetta, Lidl Italia cerca 22 nuove figure lavorative da inserire nel futuro organico. Tra i ruoli richiesti anche assistant store manager, addetti vendite, operatori di filiale e addetti vendite part-time 8 ore domenicali. L’Azienda, che assicura processi di formazione in ingresso e continua per i propri collaboratori, ha al suo interno una figura, il training manager, dedicata e presente sul territorio che si occupa di promuovere lo sviluppo delle nuove risorse e di valorizzarne la crescita professionale. Il recruiting day per il punto vendita di Molfetta si terrà il 15 settembre, in presenza, nella Direzione Regionale di Molfetta in Via dell’Arte Bianca, 5/A. Lidl contatterà i profili maggiormente in linea con le posizioni ricercate per illustrare le modalità dei successivi step di selezione a seguito dell’invio, entro il primo settembre 2023, delle candidature online ricevute tramite il sito lavoro.lidl.it.

Inoltre Iconacasa, franchising immobiliare, sta selezionando per il proprio ufficio di Bisceglie una nuova figura da inserire in organico con il ruolo di coordinatrice dei servizi immobiliari. La risorsa sarà inserita in un contesto giovane, dinamico e fortemente meritocratico e sarà seguito dal team Risorse Umane per facilitarne e favorirne l’inserimento. Dovrà svolgere principalmente mansioni di front office, assistenza telefonica, gestione dell’agenda dei collaboratori, organizzazione della modulistica e archiviazione delle pratiche. Candidarsi qui.

E ancora una pizzeria-rosticceria d’asporto di Bisceglie ricerca un Aiuto Pizzaiolo con esperienza nella stesura a mano e nella gestione del forno elettrico. Invia qui la candidatura.

Il centro sportivo Alpha sta ricercando una figura nella gestione della segreteria da inserire nel nuovo organico. Il candidato riceverà supporto marketing e formazione avendo la possibilità di ricevere un portafoglio clienti da gestire sin da subito, avere un protocollo operativo già testato. Se ritieni di essere la persona giusta, invia il tuo CV alla mail palestra.gianvito@gmail.com

Cercasi badante h24 donna per anziana 85enne disabile allettata con gravi patologie. Si cercano serietà, affidabilità, forza ed esperienza nel campo. Offresi vitto alloggio e compenso no perditempo lavoro tutti i giorni con 2 o 3 ore pomeridiane libere.

Pescaria Trani, leader e pioniera nel Fast Casual Food di pesce, è alla ricerca di un Addetto Pulizia e Lavapiatti del Punto Vendita di Trani. L’addetto alle pulizie collabora con la brigata per le operazioni di pulizia e taglio, partecipando al ripristino del punto vendita e alla sua tenuta in condizioni di ordine e igiene. L’addetto lavapiatti può evolvere in apprendista di cucina, con relativi incrementi salariali in caso di positiva valutazione da parte dei superiori. Contratto di lavoro: Part-time. Qui la candidatura.

Staff Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per cliente operante nel settore Luxury n.1 magazziniere. Contratto: stage 30 ore settimanali, con possibilità di inserimento stabile. Patente: B. Automunito Sede di lavoro: Trani. Qui l’invio del cv.