Nuovo direttivo Borgo Antico, Leo Carriera: “Associazione che dà impulso al centro storico”

Rinnovate le cariche sociali dell’associazione Borgo Antico di Bisceglie, la Confcommercio Bisceglie rivolge gli auguri di buon lavoro al nuovo organismo direttivo e coglie l’occasione per evidenziare i buoni risultati raggiunti e quelli da perseguire costantemente per lo sviluppo del centro storico: “Auguri ad Alessandra Di Pierro per l’incarico ottenuto, siamo sicuri che il suo sarà un lavoro all’insegna della continuità e intrapreso sulla scorta dell’impegno profuso dal past president Sergio Silvestris, ma anche da Francesco Dente e Mauro Pedone tra i pionieri della realtà associativa e nostri associati. L’associazione, dalla sua costituzione, ha saputo costruire iniziative, progetti, eventi capaci di dare impulso e slancio al centro storico biscegliese”, dichiara Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie.

“Come Confcommercio abbiamo molto premuto su situazioni che dessero linfa, respiro e sviluppo al borgo antico biscegliese come la disattivazione stagionale della Ztl al fine di garantire maggiore presenza di cittadini, visitatori, clienti nei locali della zona, abbiamo contribuito a costituire e ascoltare il Comitato dei residenti del borgo antico per comprenderne meglio necessità e urgenze. Tutto per dare sempre più impulso all’economia del quartiere – spiega Carriera – e con eventi di ampio respiro come Libri nel Borgo Antico, Calici nel Borgo Antico, Il Borgo delle Meraviglie e Natale nel Borgo Antico, l’encomiabile associazione, ora guidata da Di Pierro, ha saputo coinvolgere e incidere in maniera impeccabile: ciò che fanno associazioni come Borgo Antico deve essere messo in campo anche dalle imprese affinché, grazie a sinergie, collaborazioni, percorsi comuni si arrivi a far pulsare sempre più il nostro centro storico”.