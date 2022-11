Cambio al vertice dell’Associazione Borgo Antico: Alessandra Di Pierro è la nuova presidente

L’Associazione “Borgo Antico” si è riunita domenica 6 novembre per rinnovare vertici e consiglio direttivo in seguito alle dimissioni, già programmate, di Sergio Silvestris, giunto alla scadenza del proprio incarico da presidente. Alla guida dell’Associazione è stata nominata Alessandra Di Pierro, che sarà affiancata nelle sue attività dal vicepresidente Giuliano Porcelli.

A Sergio Silvestris sono giunti i ringraziamenti del direttivo e dei soci per il lavoro svolto in questi anni ed è stata conferita la carica di Presidente Onorario, come già avvenuto con Francesco Dente al termine del precedente mandato.

La riunione dell’Associazione è stata occasione utile per la neo presidente Di Pierro per annunciare il calendario degli eventi invernali, a cominciare dalla nuova edizione di Calici nel Borgo Antico, appuntamento annuale tra i più attesi dalla comunità cittadina e non solo, che si svolgerà nel centro storico biscegliese dal 18 al 20 novembre.

Dopo il successo dello scorso anno, tornerà dal 25 novembre anche il Borgo del Natale in Piazza Duomo e via Cardinale Dell’Olio, con un suggestivo spettacolo di luci e il Villaggio di Babbo Natale dedicato alle famiglie e ai bambini. L’iniziativa natalizia si presenterà in una formula inedita e diversa, attenta al tema del risparmio energetico e caratterizzata da numerosi momenti di solidarietà.