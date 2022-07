Nuovo appuntamento con la Summer Night Bike / DETTAGLI

Nuovo appuntamento con la Summer Night Bike, l’iniziativa estiva di Biciliæ FIAB che, insieme ad una rete di commercianti promotori della mobilità sostenibile, accoglie con un aperitivo i biscegliesi e i turisti che si muovono in bicicletta, invitandoli a ciclopasseggiate serali, a zero emissioni.

Il secondo appuntamento è giovedì 28 luglio, ritrovo alle ore 20.30 in Piazza Margherita di Savoia (Teatro Garibaldi). L’evento prevede una ciclopasseggiata urbana con animazione e degustazione.

La partecipazione a Summer Night Bike è aperta a tutti ed è gratuita per i soci Biciliæ, per i non soci la quota di iscrizione è di 4 euro.