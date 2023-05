Network Contacts, revocati i trasferimenti. Ora riparte la trattativa

“Con lo sciopero di oggi le organizzazioni sindacali di Cgil Cisl Uil confederali e di categoria, riuniti in Prefettura a Bari, alla presenza oltre che della Signora Prefetto anche dei parlamentari Melchiorre, Lacarra, Dell’Olio hanno chiesto con forza e ottenuto il ritiro delle lettere di trasferimento. L’azienda Network Contact, per nome dell’ad Giulio Saitti, ha proposto la sospensione di quindici giorni dei trasferimenti con ripresa immediata della trattativa. Ma essendo per i sindacati una proposta irricevibile, hanno ribadito l’esclusivo ritiro delle procedure di trasferimento dei lavoratori come condizione unica e necessaria per riprendere le trattative”, questo scrivono Slc Cgil Fistel Cisl Uilcom Uil al termine della riunione di stamane in Prefettura a Bari.

“Di fronte alla ferma determinazione unitaria del Sindacato l’azienda ha revocato i trasferimenti e ha dato disponibilità a riavviare la trattativa a pari condizioni senza alcun condizionamento“, concludono.