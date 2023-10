Nasce Open, nuovo spazio pensato a Bisceglie da Epass

Nasce ufficialmente a Open, il nuovo spazio pensato a Bisceglie da Epass per favorire le relazioni, la socialità, l’invecchiamento attivo e l’incontro tra generazioni.

In un’area ristrutturata della sede di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, vede la luce un nuovo progetto realizzato grazie ai fondi dell’8xmille e al supporto di tanti volontari.

“Lo spazio è aperto a tutti – spiegano da Epass – con particolare attenzione alle persone over 60 e a chi vive situazioni di difficoltà socio-economica. Le iscrizioni sono aperte e i corsi in partenza. Le Caritas parrocchiali della città e della diocesi, i servizi sociali del Comune, le associazioni che sono ogni giorno al fianco di persone anziane o in condizioni di fragilità hanno ovviamente un canale privilegiato ma, come detto, lo spazio è aperto a tutti”.

Ginnastica dolce, Teatro per tutte le età, Cineforum delle emozioni, Inglese, Fotografia narrativa, Alfabetizzazione digitale, Italiano per stranieri, Giochi da tavolo: sono queste le attività previste per il momento da Open.

“I volontari sono da sempre il tratto vincente di Epass. Ad oggi abbiamo attivato numerosi corsi ed esperienze per favorire lo scambio giovani e adulti e il benessere psico-fisico delle persone con più di 60 anni. Open – concludono dall’associazione biscegliese – si affianca ai servizi del Consultorio familiare e del Poliambulatorio Il buon Samaritano, presidi socio-sanitari importanti per la città”.

Le iscrizioni sono aperte dal lunedì al venerdì, dalle 18.00 alle 20.00, in piazza C.A. Dalla Chiesa 12. Per informazioni è disponibile la mail epass.comunicazione@gmail.com.