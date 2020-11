Nasce “Be The change”, gioco di squadra per una città pulita

“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo” è questo il motto che unisce noi ragazzi di “be the change”: solidarietà, condivisione e gioco di squadra per il bene della terra e della nostra amata città. Queste le parole di presentazione del neonato gruppo biscegliese che intende provare con spirito di gruppo a ripulire alcune zone della città dimostrando grande attenzione alle politiche ambientali.

“Abbiamo iniziato la pulizia delle spiagge martedì 24 novembre dalla BiMarmi – si legge nella nota – eravamo solo in quattro: oggi dopo quattro giorni siamo già in venti, tutti con lo stesso unico obiettivo. Chiunque voglia unirsi a noi è il benvenuto – concludono i rappresentanti di “be the change” – basterà solo seguici sui social per mettersi in contatto con noi”.

Per seguire le attività del gruppo clicca sulla pagina facebook: https://www.facebook.com/Be-the-Change-103609574923306/