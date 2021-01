Morto Angelo Belsito, fu presidente del Consiglio Comunale a Bisceglie

Si è spento nella notte, all’età di 74 anni, Angelo Belsito, esponente della politica biscegliese tra la fine degli anni 90 e l’inizio degli anni 2000.

Belsito ha militato in Forza Italia, ne La Puglia Prima di Tutto e nel Popolo delle Libertà. In ambito cittadino ha ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio Comunale per due mandati dell’amministrazione Spina.

I funerali si terranno nella giornata di domani, 26 gennaio, alle ore 10.30 nella chiesa della Misericordia.