Modifiche a Documento Strategico Commercio, Confcommercio: «Frutto di concertazione»

Approvate, nel corso del Consiglio Comunale del 18 dicembre, le modifiche al Documento Strategico del Commercio.

Tra le novità più rilevanti introdotte nel Documento vi è la possibilità per le imprese di aprire attività, botteghe e laboratori anche in spazi inferiori ai 50 metri quadrati nel centro storico e nella zona centrale. Inoltre l’area polifunzionale di via san Martino sarà anche location destinata a eventi culturali e commerciali. Nell’area è stato previsto un posteggio per la vendita di prodotti agroalimentari tipici e non concorrenziali.

«Dopo circa quattro anni la Città apporta importanti modifiche al Documento Strategico del Commercio tese a una maggiore crescita e a un crescente sviluppo del tessuto commerciale ed economico-produttivo del territorio – sottolinea Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie –. Queste modifiche al piano strategico sono frutto di un dialogo volto al raggiungimento del bene comune in sinergia con le associazioni di categoria. Finalmente si è concentrata l’attenzione su diverse iniziative chiave che porteranno nuova linfa al settore commerciale cittadino e un nuovo appeal sotto il profilo organizzativo e in termini di organizzazione eventi».

«Grazie all’amministrazione in primis per aver ascoltato le istanze degli operatori, grazie al consigliere comunale Antonio Abascià per l’importante ruolo avuto in questa circostanza anche come profondo conoscitore della materia, alle associazioni di categoria che, insieme a Confcommercio Bisceglie, hanno condiviso un percorso comune finalizzato al bene comune, all’assessore allo sviluppo economico Onofrio Musco che ha mostrato grande sensibilità nei confronti delle modifiche al Documento e ai consiglieri che hanno votato favorevolmente le modifiche e che hanno motivato tale decisione con convinzione, ma anche ai consiglieri che hanno espresso parere negativo perché, grazie agli spunti di riflessione offerti, sarà possibile apportare in futuro migliorie e accorgimenti utili al Documento. Si tratta comunque – conclude il presidente Confcommercio Bisceglie – di una grande opportunità per i commercianti e di un passo avanti verso una prospettiva di sviluppo integrato e dinamico».