Meeting Rotary Bisceglie su finanza per imprese e famiglie al Museo Diocesano

Il Rotary Club di Bisceglie, insieme ai Rotary Club di Molfetta, Corato e Bitonto, della zona 6 Distretto 2120 Rotary International, organizzano l’evento “Finanzamica per famiglie e imprese. Informazioni e consigli su come costruire e proteggere il nostro benessere futuro” che si terrà oggi, mercoledì 31 maggio, a partire dalle ore 19:00 nella Sala Conferenze del Museo Diocesano di Bisceglie.

L’obiettivo è quello di contribuire a sviluppare “l’educazione finanziaria” dei cittadini, che è sempre più importante per gestire il denaro in modo efficace, per conoscere e comprendere i prodotti finanziari e le opportunità presenti sul mercato, per sviluppare un’adeguata percezione dei rischi finanziari e compiere scelte corrette di risparmio e investimento.

Non è sufficiente risparmiare se poi non si è capaci gestire ed investire il denaro in strumenti finanziari adatti ai propri obiettivi o alle proprie aspettative, siano essi destinati alla stabilità della vita di ogni giorno o alla programmazione e tutela del futuro, personale e professionale, nostro e dei nostri figli futuro tutelato.