Mauro Sasso eletto Consigliere della Federazione Nazionale Pro Natura

Il biologo Mauro Sasso, Presidente dell’Associazione Ripalta Area Protetta – Pro Natura Bisceglie/Trani, è stato eletto nel Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale Pro Natura, in occasione dell’Assemblea annuale svoltasi a Fano (PU) presso la sede Sala Conferenze del Centro Didattico di Educazione Ambientale “Casa Archilei”. L’elezione fa seguito alla sua designazione a Coordinatore regionale di Pro Natura Puglia, avvenuta all’inizio di aprile.

La Federazione Nazionale Pro Natura è la più longeva associazione ambientalista italiana, alla quale aderiscono oltre un centinaio di associazioni ambientaliste e naturaliste locali italiane. È stata la prima associazione ambientalista nata dopo la Liberazione grazie a figure come lo scrittore Dino Buzzati, Fausto Penati e il professor Renzo Videsott. Oggi è riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, gestisce parchi naturali e fa parte di EEB e IUCN.

“Ringrazio tutti i soci grazie ai quali è stato possibile raggiungere questi traguardi – ha dichiarato il dott. Sasso – che rappresentano un importante riconoscimento per attività svolta dalla nostra Associazione. In quasi 10 anni di attività abbiamo consolidato la nostra presenza sul territorio intraprendendo iniziative importanti come quella contro la cementificazione della zona Bi-Marmi, l’eolico offshore, il verde pubblico e l’abbandono illegale dei rifiuti. Dedico la mia elezione a tutti coloro che amano l’ambiente e lo rispettano – ha concluso – e per loro continuerò il mio impegno da volontario e convinto ambientalista”.

L’Associazione Pro Natura Bisceglie/Trani augura al Presidente Mauro Furlani, ai Vicepresidenti Pierlisa Di Felice e Franco Rainini, al Segretario Piero belletti e a tutti i Consiglieri buon lavoro e invita tutti i simpatizzanti ad aderire alle nostre iniziative, perché siamo convinti che con il sostegno di tutti potremo affermare le nostre idee e realizzare le nostre proposte.