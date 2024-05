Impresa agricola Bombini premiata al Biol International Prize

Importante riconoscimento per l’impresa agricola Bombini in occasione della ventinovesima edizione del Biol International Prize (21-24 marzo). Due olii extravergine d’oliva biologici dell’azienda biscegliese sono stati insigniti di prestigiose attestazioni di merito Extra Gold Medal.

Gli olii extravergine d’oliva “monovarietale Coratina” e il “Miglior Cru” sono i due campioni in gara che si sono classificati nella fascia di merito e punteggio più alta: Extra Gold.

Un segno di continuità in linea con i successi ottenuti dall’impresa agricola Mauro Bomini nelle edizioni precedenti del Premio Biol, una attestazione Gold Medal nel 2023, una Extra Gold nel 2022, una Gold Medal ricevuta nell’aprile del 2021 e le tre attestazioni Silver Medal conferite nei quattro anni precedenti nell’ambito del concorso internazionale nato in Puglia nel 1996.

“Conseguire anche quest’anno un premio così prestigioso è per me e per noi un traguardo importante, sapere che entrambi i campioni in gara si sono classificati nella fascia di punteggio più alta è davvero motivo di orgoglio” – dichiara Mauro Bombini, titolare dell’azienda biscegliese. “Il nostro olio biologico, nelle varie fasi di concorso, ha superato numerosi test degustativi e si è distinto tra centinaia di olii provenienti da tutto il mondo per qualità organolettiche e non solo. Attestazioni di merito di questo rilievo riconoscono il nostro impegno e la nostra professionalità volta alla qualità, alla sostenibilità e alla valorizzazione dei nostri prodotti e del nostro amato territorio”.