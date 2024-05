Bisceglie Illuminata e Giovani Democratici, “Introdurre navette per raggiungere zona movida”

“L’inizio dell’estate è praticamente alle porte, il nostro lungomare è tra i più belli in tutta la Puglia, la Bandiera Blu è l’ennesima conferma. Bisceglie deve essere una città per tutte le età e soprattutto accessibile anche a coloro che non hanno i mezzi idonei per raggiungere i luoghi più lontani rispetto alla propria abitazione”. Lo dichiarano in una nota congiunta Bisceglie Illuminata e Giovani Democratici.

“Crediamo fortemente nella mobilità sostenibile – continua – proprio per questo chiediamo all’amministrazione comunale di introdurre delle navette con fermate in tutti i quartieri che arrivino fino alla zona ‘Anfiteatro’ anche negli orari serali. Questo darebbe la possibilità a numerose ragazze e ragazzi di poter raggiungere le zone della movida serale senza congestionare il traffico con le numerose auto, oltre alla possibilità di socializzazione dei tanti che non avendo mezzi o avendo genitori impegnati con il lavoro sono costretti a rinunciare. Inoltre – concludono – questo sarebbe fondamentale per non ulteriormente inquinare la nostra meravigliosa Bisceglie”.