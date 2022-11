Malcontento nella Consulta della Cultura: due associazioni presentano le dimissioni

Anche nella Consulta per le politiche culturali, così come avvenuto settimana scorsa per la Consulta Ambiente, Mobilità Sostenibile e Sicurezza Stradale, c’è malcontento da parte di alcuni componenti: Pro Loco Unpli Bisceglie e Associazione giovanile Muvt hanno rassegnato le dimissioni dall’organo consultivo.

I referenti delle due realtà associative, delle quattordici che compongono l’organo consultivo presieduto da Loredana Acquaviva, hanno protocollato le dimissioni “Ravvisata l’inattività della stessa e il venir meno della totale apartiticità cui i suoi componenti sono tenuti, se non formalmente, quantomeno per opportunità etica e personale”, scrive Francesco Brescia in rappresentanza della Pro Loco biscegliese.

“È stata la mia prima volta in un organo che, seppur consultivo, ritengo importante, quale la consulta cultura ed ero molto emozionato all’idea di poter dare il mio apporto. Purtroppo non ci è stato dato modo di lavorare, nonostante la propositività dei membri che la compongono, in quanto le riunioni non venivano convocate da mesi nonostante le nostre richieste e sollecitazioni. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la perdita di qualsiasi forma di apartiticità unita a una mancata volontà, non da parte nostra, di discutere di persona dei fatti accaduti. Ritengo opportuno quindi lasciare il mio posto ravvisata l’impossibilità a poter contribuire in maniera efficace”, riporta Gianmarco Antifora, delegato dell’Associazione Muvt nella sua lettera di dimissioni dalla Consulta.