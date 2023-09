Madonna Addolorata, ricco calendario per i tre giorni di festeggiamenti

Tre giorni di festeggiamenti per la Solennità della Madonna Addolorata. La comunità della concattedrale di Bisceglie si prepara a festeggiare, dal 14 al 16 settembre, la copatrona della città con un fittissimo calenadrio di iniziative.

Si partirà giovedì 14 alle 9 con il giro dell’orchestra “Biagio Abbate” per le strade del quartiere Seminario. Nel pomeriggio, dopo la celebrazione eucaristica (ore 19), si procederà con l’intronizzazione del quadro della Vergine. La processione, sempre accompagnata dalla banda musicale, partirà dalla Cattedrale per poi arrivare al Teatro Garibaldi attraverso il seguente percorso: largo San Donato, piazza Duomo, via Cardinale Dell’Olio, via Frisari, via Trento, rampa Schinosa, via La Marina, largo Caduti della Corazzata Roma, piazza Vittorio Emanuele, via Marconi. Seguiranno l’intronizzazione i fuochi pirotecnici.

Venerdì 15, giorno della Solennità, ci saranno messe ogni ora dalle 7 alle 12. Alle 9, preceduta dallo sparo dei tradizionali mortaretti, la banda musicale sfilerà per le vie dei quartieri Sant’Andrea e San Silvestro. Al termine del corteo, alle 10.30, la banda si esibirà in una matinée musicale in piazza Vittorio Emanuele. Nel pomeriggio (ore 18) l’arcivescovo Monsignor Leonardo D’Ascenzo officierà una messa solenne nella Cattedrale. Alle 19.30 verrà portato in processione il simulacro della Madonna Addolorata, che percorrerà largo San Donato, piazza Duomo, via Dell’Olio, via Frisari, via Trento, via Trieste, via Colombo, piazza Castello, via Alighieri, via Imbriani, piazza Margherita, via Marconi, piazza Vittorio Emanuele, via Marconi, via Dell’Olio, via Frisari, via Perotti, piazza Duomo, e largo san Donato, per fare infine ritorno nella Cattedrale. Alle 23.30, al termine della processione, avrà luogo il tradizionale spettacolo pirotecnico sul molo di Ponente.

Sabato 16, giorno conclusivo delle celebrazioni, sono previste messe alle 9, alle 19 e alle 21; alle 9 la banda musicale attraverserà i quartieri di San Pietro e Sant’Agostino. Alle 22.30, a conclusione delle celebrazioni, la processione di rientro del quadro.

Accanto agli eventi religiosi ci sarà anche una ricca offerta di spettacoli e altre iniziative, che si terranno in piazza Margherita. Giovedì 14, alle 21.30 ci sarà l’esibizione dell’orchestra sinfonica Fa Mi Fa Re, mentre venerdì 15, alla stessa ora, lo spettacolo “Bisceglie in love – Musica italiana anni ’70-’80-’90”. Venerdì 16 si esibiranno invece, a partire dalle 21, i membri dell’orchestra “Biagio Abbate”. Un evento dedicato alla solidarietà è invece la campagna di raccolta sangue presieduta dall’Avis: i donatori potranno contribuire recandosi presso il padiglione dell’Avis in piazza Vittorio Emanuele per tutta la giornata del 15 settembre a partire dalle 8.