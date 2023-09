Limitazioni nel centro per lavori in zona Calvario: cosa cambia fino al 30 giugno 2024

Pubblicato un provvedimento limitativo alla sosta veicolare in piazza Vittorio Emanuele, via Alcide de Gasperi e via San Lorenzo per permettere l’esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione dell’area pubblica del “Calvario”.

A decorrere dalla data di assunzione del provvedimento e fino al termine dei lavori la cui data presunta è quella del 30 giugno 2024.

– Divieto di fermata e sosta con rimozione per tutti i veicoli, in via Alcide De Gasperi, nel tratto compreso numerazione civica dispari dal civico 15 fino all’intersezione con piazza Vittorio Emanuele e sul lato numerazione pari dal civico 4 fino all’intersezione con la stessa piazza.

– Divieto di fermata e sosta con rimozione per tutti i veicoli, in piazza Vittorio Emanuele, su entrambi i lati, nel tratto compreso tra via Alcide De Gasperi e via San Lorenzo.

– Divieto di fermata e sosta con rimozione per tutti i veicoli, in via San Lorenzo, su entrambi i lati, nel tratto compreso tra piazza Vittorio Emanuele e strada Marsala.

– I veicoli provenienti da via Alcide De Gasperi diretti in piazza Vittorio Emanuele, hanno l’obbligo di svoltare a destra in prossimità dell’incrocio con la predetta piazza.

– I veicoli provenienti dall’incrocio semaforico di piazza Vittorio Emanuele/via Imbriani e diretti verso la zona “Calvario”, hanno l’obbligo di svoltare a sinistra con direzione via Duilio.

– I veicoli provenienti da via Dandolo diretti in piazza Vittorio Emanuele, hanno l’obbligo di svoltare a destra in prossimità dell’incrocio con la predetta piazza.

– L’Impresa esecutrice dei lavori avrà l’obbligo di apporre in prossimità dei seguenti incroci cartellonistica stradale che informi gli utenti della strada delle limitazioni sopra descritte: Via A. De Gasperi/via Ariosto/ via Petronelli; Via Alcide De Gasperi/via Prof. V. Caputi; Via Imbriani/piazza Vittorio Emanuele (incrocio semaforico); Piazza Vittorio Emanuele/via Duilio; Via Dandolo/piazza Vittorio Emanuele.

Tali limitazioni alla circolazione veicolare saranno vigenti progressivamente in relazione agli stadi di avanzamento del cantiere durante le fasi lavorative e sarà cura dell’impresa esecutrice dei lavori apporre la cartellonistica stradale, al fine di delimitare i tratti di strada interessati dai lavori dove sarà vietata la sosta veicolare.