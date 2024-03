Limitazioni alla circolazione veicolare in occasione della Settimana Santa / DETTAGLI

In occasione dei riti della Settimana Santa, la Polizia Locale di Bisceglie ha emanato disposizioni riguardanti le limitazioni alla circolazione veicolare per garantire lo svolgimento dei tradizionali eventi religiosi in modo ordinato e sicuro.

In particolare, giovedì 28 marzo, in occasione dell’allestimento degli altari della reposizione, comunemente definiti “Sepolcri“, è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione coatta dalle 17 alle 24 in via Cardinale Dell’Olio, via G. Frisari, via O. Tupputi, Piazza Duomo, largo San Donato, largo Sant’Adoeno, strada Sciarra, via Trento in prossimità dell’intersezione con via San Domenico ed aree antistanti i sagrati delle chiese di San Lorenzo in via S. Lorenzo, della Madonna di Passavia in largo San Francesco, della SS. Misericordia in via dell’Urbanistica.

Nella giornata di venerdì 29 marzo, le limitazioni inizieranno dal mattino con l’Incontro tra il Cristo con la croce e la Beata Vergine Maria Addolorata e riguarderanno anche la serata in cui è prevista la processione delle statue dei Misteri con la via Crucis.

Per il Venerdì Santo sono state disposte le seguenti limitazioni:

· divieto di transito e sosta con rimozione forzata su varie strade, compresa Piazza Vittorio Emanuele II e vie limitrofe, dalle ore 05:00 alle ore 24:00;

· inversione del senso unico di marcia in via Pozzo Marrone nel tratto compreso dall’intersezione con via Cialdini all’intersezione con via Roma e in via Solferino dalle ore 05.00 alle ore 24:00;

· divieto di transito per i veicoli in via Cialdini dalle ore 05.00 alle ore 24:00 esclusi i residenti;

· divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, in via dell’Urbanistica, sul lato antistante il sagrato della chiesa di Santa Maria della Misericordia dalle ore 07:00 alle ore 12:00;

· divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, in via La Marmora, su entrambi i lati della chiesa di San Michele Arcangelo (Cappuccini), dalle ore 08:00 alle ore 11:00;

· divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, in via Amando Vescovo nelle adiacenze della chiesa di San Pietro Apostolo, su ambo i lati dalle ore 10:00 alle ore 13:00;

· divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in largo Canonico Pasquale Uva e via Don Minzoni dalle ore 10:00 alle ore 13:00 nelle adiacenze della chiesa di Sant’Agostino, su entrambi i lati;

· dalle ore 05.00 alle ore 24:00 è istituito il blocco del transito veicolare in largo Caduti Corazzata Roma con via A. Gramsci/via La Marina nei pressi del Bar Miramare.

Sempre nel giorno del Venerdì Santo è inoltre previsto un itinerario alternativo per gli autobus di linea provenienti da Molfetta e Trani (percorreranno nel territorio comunale le seguenti strade: via M.R. Imbriani, via San Martino, via Vittorio Veneto, via Piave, Corso Garibaldi, Corso Dr. S. Cosmai, via Salvemini, via Ing. M. Albrizio, via G. Di Vittorio e via G. Bovio e viceversa).