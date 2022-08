Libri nel Borgo Antico: un portale online dedicato ai turisti per favorire soggiorno a Bisceglie

«Come le più importanti e frequentate località turistiche, finalmente anche Bisceglie ha un portale online per richiedere un preventivo direttamente alle strutture ricettive della città». Così Sergio Silvestris, presidente di Associazione “Borgo Antico”, annuncia la nascita di un modo veloce, facile ed efficace per contattare hotel, b&b, agriturismi e residence biscegliesi e richiedere loro un preventivo multiplo utile a pianificare al meglio il proprio soggiorno a Bisceglie. Il portale è stato inaugurato in vista della tredicesima edizione del festival “Libri nel Borgo Antico” e ad esso hanno già aderito settanta strutture ricettive biscegliesi.

Tramite il modulo presente al link www.librinelborgoantico.it/ospitalita/ è possibile richiedere un preventivo direttamente alle strutture turistiche presenti sul sito. Inserendo i dati relativi al proprio soggiorno (numero di persone, date ecc.), sarà automaticamente inviata una richiesta non impegnativa alle strutture, che successivamente invieranno le proprie proposte direttamente sulla mail dell’utente, che provvederà quel punto a vagliarle e a prenotare presso la struttura che ritiene maggiormente conforme alle sue esigenze.

«Sono centinaia le persone che ogni anno arrivano a Bisceglie nei giorni del festival “Libri nel Borgo Antico”, da altre parti della Puglia e da fuori regione. Abbiamo quindi pensato di agevolare la prenotazione presso le strutture ricettive cittadine, sempre più accoglienti, belle e attrezzate, così da favorire la possibilità per i turisti di scoprire la grande e attenta ospitalità dei biscegliesi e ovviamente le bellezze della nostra città. Il portale, infatti, rimarrà attivo sul sito di www.librinelborgoantico.it per tutto l’anno e non sarà strettamente legato alle date del festival. Finalmente da oggi anche Bisceglie ha un sistema moderno, intuitivo e pratico a disposizione dei visitatori», conclude Silvestris.