Libera il futuro: viabilità e centro storico pedonale nella seconda puntata di “Buon vento, Bisceglie!”

Libera il futuro continua a commentare quel che succede in città e ad avanzare le proprie proposte tramite le puntate del podcast “Buon vento, Bisceglie!“. È la volta della richiesta della Confcommercio all’Amministrazione di riaprire il varco di Piazza Castello per l’accesso alla ZTL del centro storico (leggi qui).

“Libera il futuro – si legge nella nota – pensa che il problema della viabilità e del commercio nel borgo antico non sia arrivare con le macchine nelle vicinanze dei locali, piuttosto rivedere i flussi di mobilità. La proposta di Confcommercio e la pronta risposta dell’Amministrazione ci preoccupano non tanto per la questione in sé, ma perché manifestano un approcio al problema della viabilità nei centri storici in controtendenza con le scelte delle principali città italiane e pugliesi. Il disagio dei commercianti dovuto anche al difficile momento economico è comprensibile ma le strade da percorrere dovrebbero essere altre”.

“Il percorso è lungo e complicato ma va iniziato, con il metodo della concertazione e della condivisione. Serve un piano di nuova mobilità del centro storico – prosegue – che nei prossimi anni lo trasformi in un’area pedonale, in un’ ‘area naturale dello shopping‘ con offerta commerciale, artigianale, culturale, enogastronomica, turistica”.

“Servono meno auto, meno scooter, non più veicoli per arrivare ‘sotto sotto’ i locali. Servono più parcheggi ai margini del borgo antico con agevolazioni o esenzioni per i residenti, serve un flusso di navette pubbliche elettrice dai parcheggi ai luoghi principali del centro storico. Ci facciamo i selfie a Locorotondo – conclude la nota di Libera il futuro – ma forse dovremmo imitare quel che fanno lì: parcheggi ai margini del borgo antico e due passi a piedi verso una zona pedonale di fatto”.

A queato link la seconda puntata del podcast di Libera il futuro: https://www.spreaker.com/episode/48458672