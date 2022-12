Lettore scrive a Bisceglie24, “Disservizi al Poliambulatorio, dov’è il neurologo?”

“Sono trascorsi oltre due mesi, ma la situazione non è cambiata. Stiamo parlando del reparto di Neurologia ai poliambulatori del centro “don Pierino Arcieri” ubicato in via degli Aragonesi. Le visite neurologiche di qualsiasi genere (in reparto e domiciliari) sono infatti sospese per l’assenza dello specialista”. A parlare è un nostro lettore che ha inviato una nota alla redazione di Bisceglie24.

“Ne parliamo sia perché siamo testimoni diretti per questa estenuante esperienza – continua – sia perché riteniamo riguardi una buona fetta di cittadini che vogliano rivolgersi ad una struttura pubblica per la prenotazione di una visita neurologica. Secondo quanto ci è stato raccontato e spiegato le numerose volte in cui ci siamo affacciati alle infermiere in forza ai poliambulatori, la risposta è stata sempre la stessa. Ovvero che la neurologa che svolge servizio presso la struttura è assente per malattia. Né si è cercato un eventuale sostituto in grado di sopperire a tale lacuna. Cosa deve fare dunque un cittadino per ottenere un servizio specialistico qual è quello di neurologia, che consente a chi ha il diritto alla salute di ottenere eventuali presidi chirurgici e/o di effettuare visite ed ottenere cure ad hoc? Speriamo di ottenere una rapida risposta e la ripresa di questo reparto presso i poliambulatori, ed inoltre che sia possibile smaltire al più presto il carico di lavoro in sospeso da troppo tempo”.