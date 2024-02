Lettera di 40 docenti del Liceo Da Vinci Bisceglie, solidarietà agli studenti di Pisa

“In qualità di docenti del Liceo “Da Vinci” di Bisceglie, oltre che come genitori e cittadini/e, abbiamo assistito attoniti alla violenza inspiegabile e gratuita esercitata venerdì 23 febbraio nei confronti delle studentesse e degli studenti di Pisa che manifestavano a mani alzate davanti alla Polizia”. Comincia con queste parole la lettera firmata da un gruppo di 40 docenti del Liceo cittadino.

“Comprendiamo lo sgomento delle nostre colleghe e dei nostri colleghi dei Licei e degli altri Istituti superiori di Pisa che, come noi – ricordano – educano con cura, attenzione e impegno costante le proprie studentesse e i propri studenti ai valori della Pace, della Nonviolenza, del Dialogo, della Convivenza civile e che hanno visto andare in frantumi il lavoro quotidiano di costruzione di un altro mondo possibile, senza guerre, senza conflitti armati, senza repressione e senza altri genocidi. È un fallimento, come afferma opportunamente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”.

“È il fallimento totale dell’educazione. È l’abdicazione dei valori della nostra Costituzione, il faro principale che guida la scelta che abbiamo compiuto nel costruire le basi della futura generazione – dichiarano i docenti del “da Vinci” – ai disvalori della violenza e della repressione, circostanza che conduce verso una sempre più marcata militarizzazione della società civile al fine di normalizzare e rendere scontata l’esistenza e il coinvolgimento degli essere umani nelle guerre”.

“Anche noi, docenti del Liceo “Da Vinci” di Bisceglie, dal profondo sud del Paese, non ci rassegniamo! Anzi, davanti a simili violenze inaudite da parte delle forze dell’ordine, siamo ancora più motivati a richiamare all’impegno civile le nostre studentesse e i nostri studenti e rispolverare i maestri dello spirito critico, del pensiero Nonviolento e delle pratiche di Pace per affermare più convintamente con il nostro don Tonino Bello: «In piedi costruttori di Pace»!”.

I docenti: S. Afrune, M. Albrizio, R. Albrizio, L. Antifora, M. Bisceglie, V. Boccia, F. Cangelli, C. Daddato, E. De Gennaro, R. De Gennaro, G. De Gioia, G. De Leo, L. De Pinto, A. De Silvio, A. Dell’Olio, M. Di Taranto, D. Ficco, F. Giangregorio, I. Losciale, M. Lucivero, AQ. Marsano, R. Massarelli, A.F. Mastrandrea, G. Mastroviti, C.D. Mazzariello, A. Mira, A. Misino, F. Montinaro, A. Nichilo, F. Papagni, F. Papagni, M. Papagni, L. Romanelli, M. Spadavecchia, L. Spina, C. Squeo, R. Tatulli, V. Tesoro, F.B. Vista, L. Corcella.