Le Segreterie di Vaticano e Quirinale rispondono alle lettere degli alunni del Secondo Circolo

Grande entusiasmo per insegnanti e alunni del plesso scolastico di via Martiri di via Fani, appartenente al secondo circolo didattico cittadino, in seguito alla ricezione di illustri missive, in risposta a una lettera che gli alunni della 4^G e della 4^H hanno scritto coadiuvati dalle loro insegnanti.

“Nello sviluppare una unità didattica sul testo narrativo della lettera, i bambini e le bambine delle classi 4G e 4H del plesso via Martiri di via, del Secondo Circolo Didattico Caputi, si sono cimentati con la scrittura di una e-mail formale, rivolta a un’autorità e hanno espresso il desiderio, quelli di 4^G di scrivere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quelli di 4^H a Sua Santità Papa Francesco, inviando a così prestigiosi destinatari un testo collettivo frutto della elaborazione delle loro singole lettere – scrive l’Ins. Patrizia Sette -. Grande l’emozione quando, inaspettatamente, entrambe le classi hanno ricevuto una lettera di risposta: i primi dal Direttore generale della Segreteria del Quirinale e i secondi dalla Segreteria di Stato del Vaticano. Nelle lettere i Segretari esprimono significativi apprezzamenti su quanto espresso dai bambini e dalle bambine nei loro testi e rivolgendo cordiali saluti a tutte le componenti del Secondo Circolo”.