Lavori alle scuole “Caputi” e “don Tonino Bello”, divieti fino a fine aprile / DETTAGLI

Al via i lavori d’interventi di efficientamento energetico per gli edifici

scolastici “Prof. Vincenzo Caputi e “Don Tonino Bello” appartenenti al Secondo Circolo didattico cittadino.

Al fine di un ottimale svolgimento degli interventi è stata emessa l’ordinanza del Comando di Polizia Locale n. 280 che stabilisce restrizioni dal 26 novembre 2020 fino al 30 aprile 2021.

Nello specifico, nella fascia oraria compresa dalle 07 alle 18, entra in vigore, per la “Caputi”, il “divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in via Pio X (lato edificio scolastico) nel tratto compreso dall’incrocio con via XXV Aprile fino all’altezza del civico 9 ad eccezione dei mezzi di cantiere”.

Per la “don Tonino Bello”, invece, parte, nella stessa fascia oraria, il “divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in via dei Comuni (lato edificio scolastico) nel tratto compreso dall’incrocio con via della Repubblica fino all’incrocio con via XXV Aprile ad eccezione dei mezzi di cantiere”.

L’impresa esecutrice dei lavori è la società Addante Giovanni s.r.l. con sede a Bari.

Foto copertina: Google – 2019