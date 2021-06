L’Avis Bisceglie ufficializza il nuovo consiglio direttivo, Patrizia Ventura presidente

L’AVIS comunale di Bisceglie ha reso noto il nuovo consiglio direttivo in carica per il quadriennio 2021-2024. Cambio al timone della storica associazione di volontariato cittadina con Patrizia Ventura che prende il posto di Tommaso Fontana.

Ecco il nuovo consiglio direttivo:

Ventura Patrizia – Presidente

Sinigaglia Veronica – Vice Presidente

Preziosa Pantaleo – Amministratore

Catalano Giulio – Segretario

dr. Fontana Tommaso – Vice Presidente Vicario

Altomonte Carlo – Consigliere

Di Pinto Vincenzo – Consigliere

Marcotrigiano Claudio – Consigliere

Salerno Mirko – Consigliere

Sarcina Federica – Consigliere

Valente Domenico – Consigliere

Con l’ospedale Vittorio Emanuele II confermato come Covid Hospital, Avis informa che le donazioni di sangue continueranno ed essere effettuate per tutto il periodo estivo nella propria sede di via Lamarmora 6. Un ambiente a norma, accogliente e facilmente raggiungibile con le donazioni che avverranno ogni lunedì e sabato prenotando al numero: 3460527760.