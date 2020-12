Lavaggio straordinario strade pubbliche con uso di trattori, Angarano: “Grazie agli agricoltori”

“Venerdì 4 dicembre, con partenza alle ore 21 dal mercato ortofrutticolo di corso Garibaldi, sarà effettuato un nuovo lavaggio straordinario delle strade pubbliche con l’utilizzo di trattori messi a disposizione e condotti dagli agricoltori”, questo l’annuncio del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, sulla pagina istituzionale Facebook.

“L’operazione di pulizia è stata organizzata dall’Assessorato all’igiene coordinato da Angelo Consiglio con la collaborazione di Confagricoltura ed Energetikambiente“, sottolinea il primo cittadino.

“Come avvenuto già nella scorsa primavera, saranno utilizzati saponi detergenti convenzionali, seguendo le linee guida del Ministero della Salute, di Ministero della Salute, Ispra e Arpa. Non ci sono indicazioni particolari da seguire per i cittadini perché l’intervento riguarderà il suolo”, precisa Angarano, “A nome dell’amministrazione e della Città ringraziamo gli agricoltori che ancora una volta si sono messi a disposizione gratuitamente per un servizio utile alla collettività”.