L’associazione Oratoriani Bisceglie festeggia il Santo della Gioventù

Nella festa di San Giovanni Bosco, il 31 gennaio, l’Associazione Oratoriani, il Gruppo Scout e la Parrocchia San Vincenzo de Paoli organizzano i festeggiamenti in suo onore.

In mattinata l’Associazione incontrerà gli alunni della Scuola Elementare III Circolo Didattico “San Giovanni Bosco” per dare testimonianza dell’esperienza oratoriana, vissuta negli anni ’50 e ’60, attraverso l’animazione delle classi, con la riproposizione di giochi, canti, filastrocche che si facevano in Oratorio e la proiezione di foto d’epoca.

L’incontro si aprirà con l’esecuzione di due canti da parte degli alunni della 4 C, guidati dall’insegnante Antonella Valente. Le classi quinte eseguiranno i giochi in palestra guidati dagli Scout, mentre nelle quarte verranno riproposti i giochi da tavolo. Per tutte le classi sarà proiettata la vita di don Bosco con disegni e didascalie.

I festeggiamenti continueranno nel pomeriggio, alle 18,30, con la celebrazione della Santa Messa presso la Parrocchia “San Vincenzo de Paoli”, officiata dal parroco don Nicola Napolitano, con la partecipazione dei soci AOB e delle loro famiglie, dei ragazzi che frequentano l’oratorio parrocchiale ANSPI “ Carlo Acutis”, degli Scout e di una rappresentanza degli alunni della Scuola Elementare “San Giovanni Bosco” che si esibiranno con canti preparati per la ricorrenza.

La festa si concluderà con la distribuzione ai ragazzi del “panino di San Giovanni Bosco”, com’è, ancora oggi, nella tradizione delle feste oratoriane.