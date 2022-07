L’Anteas Bisceglie chiude l’anno associativo con due eventi / PORGRAMMA

Una mostra e una rappresentazione teatrale. Si chiude così l’anno sociale della sezione biscegliese dell’Associazione nazionale tutte le età attive nella solidarietà (Anteas), presieduta da Anna Colella.

Questa sera, alle ore 20, sarà inaugurata l’esposizione degli elaborati artistici realizzati dai soci. Giunta alla sua undicesima edizione, raccoglierà poesie, dipinti e sculture presso la rettoria del Santissimo Salvatore, in via Trieste, luogo caro all’associazione che con il canto ha animato per diversi anni le celebrazioni in onore di Sant’Antonio da Padova, quando il coro era diretto dalla compianta professoressa Luisa Rana, il cui ricordo è ancora vivo negli animi dei soci. La mostra potrà essere visitata anche giovedì 7 e venerdì 8 luglio, dalle ore 20 alle ore 23.

Lunedì 18 luglio, invece, è in programma lo spettacolo “Vacanze biscegliesi” messo in scena dai soci e dalle socie che, a conclusione del laboratorio teatrale diretto da Mariantonietta Todisco, come già sperimentato con successo in occasione del Natale 2021 e del Carnevale 2020, hanno prodotto una sceneggiatura corale partendo da aneddoti e storie locali. Le scene, rappresentate da Simonetta Squiccimarro, saranno intervallate dall’esibizione del coro “Laura Colangelo” diretto dal soprano Marzia Pedone.

L’ingresso è libero. Sipario alle ore 20, presso la sala teatro della parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli.

Gli eventi godono del patrocinio del Comune di Bisceglie.