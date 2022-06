La Sartoria Sociale della Caritas apre le porte ai ragazzi dell’Equipe diocesana

Si è chiusa con la visita alla sartoria sociale “Storia&stoffe” della Caritas di Bisceglie l’anno di formazione di una delegazione Equipe diocesana dei ragazzi, ospiti della struttura nella giornata di domenica 29 maggio.

Il gruppo, composto da ragazzi dai 9 ai 14 anni, guidati dal responsabile Andrea De Filippo, hanno toccato con mano le realtà della sartoria sociale, quali l’Emporio eco-solidale, la Sartoria sociale e “RecuperiAmoci”.

Grazie all’aiuto delle volontarie Antonella ed Angela, i ragazzi hanno poi realizzato singolarmente delle borse, ricavate da camicie, adornate da proprie cravatte, simbolo della famiglia di appartenenza.

“La fede è come la borsa che avete realizzato stamattina, è il vestito che il Signore ha creato per ciascuno di voi e l’ha creata cucendo la stoffa della vita con la stoffa dell’amore. Tocca a voi custodirla perché la indossate tutti i giorni”, ha scritto su Facebook l’assistente diocesano dell’Azione Cattolica don Vincenzo Giannico. “I ragazzi tornano a casa con una borsa unica e speciale realizzata con le loro mani, con l’aiuto delle splendide sarte volontarie, ma soprattutto con la consapevolezza che l’Amore tutto crea, tutto recupera e tutto ricuce”, ha poi proseguito Giannico.

L’occasione ha rappresentato un momento prezioso anche per le volontarie presenti per mettere a punto qualche progetto per la prossima riapertura della Sartoria, dopo la chiusura forzata per quasi due anni a causa della pandemia.