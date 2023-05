La parrucchiera Tonia Di Pilato festeggia 50 anni di attività, gli auguri di Confcommercio

Raggiunge il traguardo dei cinquanta anni di attività la parrucchiera biscegliese Antonia Di Pilato, nota come Tonia, che, il 18 maggio 1973 decideva di avviare un’attività in proprio coronando il suo sogno.

Da quel momento Tonia ha formato decine di parrucchiere, oggi attive sul territorio grazie alle nozioni e alla professionalità profuse dalla ‘maestra’.

Ad Antonia Di Pilato, giungono le felicitazioni di Confcommercio Bisceglie, associazione di categoria di cui fa parte.

«Una donna tenace, capace, caparbia, determinata che ha, sin da quando aveva 11 anni, voluto intraprendere la carriera di parrucchiera. Una professione intrapresa contro la volontà della famiglia che, all’epoca, non apprezzava molto tale occupazione. Ma Tonia ha mosso i primi passi creando una sua attività in un locale di appena 14 metri quadrati riuscendo da subito ad affermarsi – spiega Katia Todisco, collaboratrice di Confcommercio Bisceglie – Tonia ha formato decine e decine di parrucchiere oggi attive in proprio sul territorio, parrucchiere che nascono come sue collaboratrici e che da lei hanno appreso professionalità, passione per questo lavoro e umanità, parrucchiere le sono grate e che conservano con lei un ottimo rapporto».

«Operativa dal 18 maggio 1973 oggi festeggia i suoi cinquanta anni di esperienza e di presenza professionale in città che, ad oggi, porta avanti in collaborazione con sua figlia Angela Moio che ha deciso di intraprendere la medesima professione della mamma. A Tonia vanno le congratulazioni di Confcommercio Bisceglie, i sentimenti di gratitudine per quanto svolto sul territorio e gli auguri per questo rilevantissimo traguardo che denota esperienza, capacità, attaccamento al territorio», conclude Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie.