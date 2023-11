La Nazionale Italiana di Ciclocross accolta in Sala Consiliare a Bisceglie

Bisceglie si tinge di azzurro. Nel pomeriggio di ieri, 29 novembre, il Sindaco Angelantonio Angarano e l’Assessore allo sport Maurizio Di Pinto, insieme a tanti bimbi e ragazzi delle società ciclistiche locali, accompagnati dai rispettivi tecnici, hanno accolto in sala Consiliare la Nazionale Italiana di Ciclocross guidata dal Commissario Tecnico Daniele Pontoni e accompagnata da Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana.

“È con grande onore che accogliamo la Nazionale Italiana di Ciclocross nella nostra splendida Città. La scelta di svolgere il raduno nel suggestivo Parco Regionale Lama Santa Croce è motivo di grande soddisfazione per la nostra comunità” ha detto il Sindaco, Angelantonio Angarano. “Il Parco, un autentico fiore all’occhiello del nostro territorio, offre uno scenario unico e stimolante per gli allenamenti degli azzurri e sono certo che la bellezza del paesaggio e la varietà dei percorsi offriranno loro un’esperienza utile e coinvolgente. Crediamo che lo sport possa contribuire in modo significativo a promuovere uno stile di vita attivo e sostenibile. Ringraziamo la Nazionale, la Federazione e il CT per aver scelto Bisceglie e auguriamo agli atleti un periodo di allenamento proficuo e appassionante nel nostro Parco Regionale”, ha aggiunto il Primo Cittadino di Bisceglie. “Con l’obiettivo di coniugare la promozione dello sport e l’utilizzo della bicicletta come principale mezzo di locomozione nel contesto di una mobilità sostenibile e con l’intento di valorizzare il territorio, proseguendo la collaborazione con la Regione Puglia, Puglia Promozione, il consorzio ‘Puglia, Bici e Futuro’ e le società sportive locali, abbiamo chiesto che Bisceglie possa ospitare un evento ciclistico internazionale”, ha concluso il sindaco Angarano.

“È sempre un piacere per me venire in Puglia, respirare l’aria di questa terra che da tempo ha individuato nel ciclismo e nella bicicletta un buon sistema per promuovere le proprie eccellenze e accogliere turisti in tutte le stagioni dell’anno. Posso tranquillamente affermare che la regione rappresenta una delle ‘case’ della Federazione, avendo ospitato nel tempo eventi di importanza nazionale ed internazionale. Ringrazio il Comune di Bisceglie che anche quest’anno mette a disposizione le proprie strutture per ospitare la nostra Nazionale ciclocross, realizzando anche Forum che contribuiranno a fornire spunti e riflessioni sull’importanza della bicicletta e del ciclismo nell’immaginare un futuro migliore per i nostri territori e le nuove generazioni”, sono state le parole del Presidente federale Cordiano Dagnoni.

“Arriviamo in Puglia per un raduno, organizzato da tempo, che avverrà proprio al giro di boa della stagione crossistica. Un ritiro che servirà per valutare diversi atleti in vista dei prossimi appuntamenti internazionali e cominciare a gettare le basi per la prossima stagione. Ringraziamo per la calorosa accoglienza che ci sta riservando la Puglia, una terra che, per quanto riguarda gli eventi, negli ultimi anni si è dimostrata molto importante ed attenta alla nostra specialità. La nostra truppa azzurra è, come sempre, pronta ad onorare al meglio questi colori”, ha spiegato il Commissario Tecnico, Daniele Pontoni.

“L’effervescenza della Città di Bisceglie legata alla promozione del territorio attraverso lo sport si evidenzia in questo momento di coniugazione tra il lavoro di promozione portato avanti dalla Regione Puglia tramite gli assessorati al turismo e allo sport, di concerto con ANCI Puglia e le Amministrazioni sensibili come quella di Bisceglie. La presenza delle maglie azzurre certifica una volta di più la validità del vivaio biscegliese e delle società che lo coltivano con competenza, dedizione e passione” ha concluso Tommaso De Palma, presidente del Consorzio Puglia, Bici e Futuro.

“L’iniziativa di accogliere la Nazionale Italiana di Ciclocross a Bisceglie è un meraviglioso connubio tra lo spirito sportivo e l’ospitalità locale”, ha dichiarato l’Assessore allo Sport della Città di Bisceglie, Maurizio Di Pinto. “Vogliamo sostenere un maggiore sviluppo della pluralità delle discipline sportive e rendere Bisceglie un luogo di accoglienza dello sport. L’obiettivo è di rendere lo sport una leva importante per lo sviluppo turistico, basti pensare che solo l’indotto del cicloturismo in Italia vale oltre 2 miliardi di euro”.

“Si tratta di eventi particolari che sicuramente fanno bene al territorio, che fanno crescere i nostri atleti e fanno bene anche ai vertici delle federazioni sportive. Speriamo che questo tipo di appuntamenti possano ripetersi a breve, anche per altri sport e diano ai nostri ragazzi maggiore scelta sulle attività sportive da praticare, che in questo momento sono in forte calo. Promozione dello sport e promozione del territorio vanno di pari passo e speriamo che possano continuare a crescere insieme”, ha sottolineato Antonio Rutigliano, Delegato Provinciale Coni Bat.

La delegazione azzurra sarà ospite della Città fino a venerdì 1° dicembre per un raduno in vista dei prossimi impegni nella disciplina, e svolgerà una serie di allenamenti nel Parco Lama Santa Croce, recentemente inserito tra le aree naturali protette della Regione Puglia. Stamattina, giovedì 30 novembre, gli atleti e lo staff della nazionale hanno tenuto un forum al teatro “Don Luigi Sturzo” su mobilità sostenibile e sani stili di vita al quale hanno partecipato gli studenti.