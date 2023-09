Job day a Palazzo Tupputi su agroalimentare 4.0 e nuove frontiere del settore / DETTAGLI

Le opportunità di impiego nel settore dell’agroalimentare 4.0 e le nuove prospettive di settore sono i temi del job day, in programma venerdì 29 settembre, dalle ore 16:00 alle 20:00, presso Palazzo Tupputi (Sala Cinema – Secondo piano), organizzato da IRSEA.

L’evento rientra nel progetto “Orient@re al futuro”, iniziativa promossa dalla Regione Puglia (Avviso “Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, finanziato dal POR FESR-FSE PUGLIA 2014-2020) e realizzata dal Comune di Bisceglie in collaborazione con il Centro per l’impiego di Bisceglie e gli stakeholders del territorio.

Dopo i saluti istituzionali, è previsto un talk di approfondimento tematico con la partecipazione di:

Michele Grassi – IRSEA;

– IRSEA; Andrea Pugliese – Ingegnere ambientale per la green economy;

– Ingegnere ambientale per la green economy; Giovanni Porcelli – Confagricoltura Bat e Bari;

– Confagricoltura Bat e Bari; Roberta Monopoli – Confagricoltura Bat e Bari;

– Confagricoltura Bat e Bari; Fulvio Cavaliere – Esperto di tecnologie digitali e web marketing.

La segreteria dell’evento sarà aperta già dalle 14:00.