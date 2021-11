Istituto “Sergio Cosmai” aderisce alla rete delle scuole superiori Erasmus+

L’Istituto di Istruzione “Sergio Cosmai” di Bisceglie ha aderito alla rete di scuole superiori della provincia Bat per promuovere tra le studentesse e gli studenti diplomati lo scorso anno scolastico ed il corrente anno scolastico, periodi di tre mesi in un paese europeo, destinati sia al miglioramento delle competenze linguistiche sia a svolgere attività professionali in aziende del paese ospitante, senza alcun onere per le famiglie.

In vista della promozione dell’iniziativa all’interno dell’istituto, condotta dalla docente referente prof.ssa Cangelli, accompagnata dalla prof.sse Tria, Dileo e Gentile, si consentirà ad ogni studente diplomati nell’anno scolastico 20 – 21 di poter soggiornare in un paese europeo per minimo tre mesi – lavorare in quel paese – ricevere vitto – alloggio – trasbordi, senza oneri per le famiglie dei partecipanti. Seguirà un sistema di monitoraggio – valutazione- dedicato alla rilevazione e all’analisi in tempo reale degli impatti dell’iniziativa in termini di acquisizione di competenze e di ricadute occupazionali come conseguenza diretta delle esperienze di mobilità all’estero.

Obiettivo strategico del progetto è quello costruire un percorso di formazione professionale duraturo e sostenibile, che sia per i giovani in uscita dalle scuole consorziate un volano di specializzazione professionale, di orientamento, di avviamento al lavoro, di scelta per la prosecuzione degli studi ovvero di imprenditorialità. “La sola tradizionale formazione scolastica, benché in evoluzione, non è strutturalmente in grado di tenere il passo del mercato del lavoro in particolare, e necessita di percorsi professionali integrativi che garantiscano ai neo diplomati l’acquisizione specialistica di competenze additive rispetto alle conoscenze di partenza. L’iniziativa che beneficia gli studenti dell’istituto, rappresenta l’elemento di qualità per i profili professionali in uscita dal percorso scolastico, concretamente rispondenti alle richieste attuali e prospettiche del mercato del lavoro europeo”, scrivono i referenti del progetto.

Quindi, l’occasione per unire al completamento del ciclo di studi una ulteriore opportunità per soggiornare e lavorare in un paese europeo. I percorsi specialistici di formazione professionale all’estero sono declinati non solo in termini di incremento dei livelli di occupabilità dei giovani ma anche in termini di sviluppo della capacità di pianificazione strategica e di internazionalizzazione delle scuole, grazie alla creazione di relazioni dirette con le imprese, a beneficio di una professionalizzazione in contesti innovativi.