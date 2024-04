“Io Corro con Te”, l’invito di Confcommercio Bisceglie a prendere parte

“Da sempre l’iniziativa sportivo-culturale ‘Io corro con te’ rappresenta un’occasione per riscoprire il territorio, per concedersi una mattinata tra benessere e paesaggio e per dedicare del tempo alla solidarietà”, queste le parole di Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie, a proposito della nona edizione della corsa non competitiva ideata dall’associazione Bisceglie Running con la collaborazione anche quest’anno di Confcommercio Bisceglie.

“L’associazione organizzatrice e al suo instancabile Presidente l’amico Mauro Sasso, cui vanno i sentimenti di gratitudine e di apprezzamento di Confcommercio Bisceglie per aver saputo dare forza, continuità e vigore a questa lodevole manifestazione, da sempre sposa sport e solidarietà: due pilastri del welfare e della qualità della vita che non potevamo non abbracciare e sostenere con la nostra presenza”, sostiene Carriera.

L’appuntamento è per l’11 maggio alle 17:00 con “Io corro con te… e per te”, corsa per persone non vedenti e ipovedenti con partenza e arrivo dal Porto turistico di Bisceglie, e per il 12 maggio alle 09:00 presso Conca dei Monaci per la sei chilometri non competitiva.

Le iscrizioni sono attive presso Piccoli Amici Sport, Tabaccheria Sant’Andrea, Palestra Fitcenter 2.0 e Pro Loco Unpli Bisceglie.

“L’invito è quello a prendere parte all’iniziativa recandosi presso uno dei quattro punti d’iscrizione in città per aderire a un’iniziativa che dà grande linfa al nostro territorio. Complimenti agli organizzatori”, conclude Carriera.