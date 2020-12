Inosservanza regole, sindaco Angarano: “Controlli in luoghi di raggruppamento giovani”

“Continuano i controlli congiunti delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle misure in vigore per contrastare la diffusione del virus. Anche stasera Carabinieri e Polizia Locale sono intervenuti in diversi luoghi per evitare assembramenti”, scrive il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, sulla pagina istituzionale di Facebook.

E aggiunge: “È il caso per esempio del centro storico, del parcheggio dell’arena del mare e del parco Unità d’Italia, dove erano stati segnalati raggruppamenti di giovani“, sottolinea il primi cittadino. “Un ragazzo è stato multato perché non indossava la mascherina. I genitori di altri minorenni sono stati convocati al comando di Polizia Locale“.

“I controlli”, conclude Angarano, “continuano in maniera serrata e continueranno ad essere rigorosi”.