Iniziati i preparativi a Bisceglie per la Passio Christi targata Schára 

Dopo il successo del Presepe Vivente, conclusosi a inizio gennaio, la macchina organizzativa della famiglia Schára è già in moto per organizzare la Passio Christi.

L’evento apre tradizionalmente i riti della Settimana Santa a Bisceglie, mettendo in scena le ultime ore di vita di Gesù, è una rappresentazione dal vivo e itinerante nel centro cittadino che ha coinvolto più di cento persone di tutte le età, tra attori, scenografi e costumisti.

“Anche per la Passione Vivente, siamo alla ricerca di figuranti volontari che abbiano voglia di mettersi in gioco, chiediamo una collaborazione attiva di tutti i cittadini per realizzare uno degli eventi chiave della settimana Santa a Bisceglie – ha affermato il presidente Alessandro Valente – siamo sicuri che per tutti sarà un modo per vivere più da vicino il mistero della passione, morte e Risurrezione di Gesù”.

Per chiunque volesse contribuire alla realizzazione della Passio Christi, il primo appuntamento è fissato per oggi 31 Gennaio, alle 20.30 presso la Parrocchia San Lorenzo, l’associazione è pronta a accogliere tutti coloro che vorranno provare una nuova esperienza.

Per tutti coloro che vogliano maggiori informazioni possono farlo contattando le pagine social Facebook (https://www.facebook.com/SCHARAODV/), Instagram (https://instagram.com/scharaonlus?igshid=YmMyMTA2M2Y=), TikTok o al numero WhatsApp 3270604316.