Infiltrazioni al “Dell’Olio”, parte dell’Istituto inagibile e alunni rimandati a casa

Disagi si sono verificati nella mattinata di ieri, 8 ottobre, nell’Istituto “Giacinto Dell’Olio” di Bisceglie.

La pioggia, come spesso è accaduto per l’Istituto, si è infiltrata in parte del soffitto della scuola e ha causato cadute di parti della copertura.

Contattato il dirigente scolastico, Mauro Viaggio, ci ha risposto di aver immediatamente allertato la Provincia. Due classi sono state spostate in laboratori dell’Istituto temporaneamente.

Stamane la situazione non è affatto sembrata migliorare tanto che gli alunni sono stati rimandati a casa per inagibilità di un’intera ala dell’Istituto, totalmente allagata.

La Provincia, ci fa sapere il prof. Visaggio, non ha ancora fornito risposte su interventi e tempistica.

Intervenuti già in prima mattinata, oggi, 9 ottobre, i Vigili del Fuoco per gli accertamenti del caso.

Aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.