Riti settimana santa, Bisceglie torna a rivivere l’Incontro / FOTOGALLERY

Dopo due anni di stop, dovuto alla norme anti – Covid, oggi, venerdì 15 aprile, piazza Vittorio Emanuele II è tornata ad accogliere il tradizionale Incontro tra Maria Addolorata e Gesù.

Tra gli incontri pugliesi più seguiti ed importanti del periodo pasquale, l’evento rimanda all’episodio biblico dell’ultimo saluto tra Gesù e la Madonna prima delle crocefissione. Sulle origini di questo evento ci sono diverse controversie, infatti se da un lato i simulacri risalenti all’ottocento lasciano presagire una tradizione molto antica dall’altro ci sono le cronache, la prima del 1910 che narra di un bambino smarrito durante l’incontro. L’evento, secondo le fonti, si è svolto sempre al Calvario, anzi fino alla seconda metà del Novecento si svolgeva un altro incontro fuori la chiesa di san Domenico e successivamente alla Casa della Divina Provvidenza.

Nonostante gli anni, la partecipazione che accompagna la gente a questo evento non è mai cambiata. Vedove o donne a lutto avvertono ancor di più in profondità questo appuntamento indossando per l’occasione vesti nere.

Di seguito una ricca fotogallery dell’Incontro a cura di Daniela Mitolo.