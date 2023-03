Inaugurato il nuovo parco pubblico con area sgambamento per cani / FOTO

È stato inaugurato questa mattina il nuovo parco pubblico che comprende anche un’area sgambamento per cani, in corso Dott. Sergio Cosmai, nel quartiere Sant’Andrea. Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, Assessori e Consiglieri Comunali, componenti della Pedone Working Srl, che ha realizzato la struttura come opera di urbanizzazione, e rappresentanti delle Associazioni Enpa e Figli di Nessuno. Tanti cittadini hanno ne hanno subito approfittato per visitare e provare il parco con i loro amici a quattro zampe dopo la benedizione di Don Domenico parroco di San Silvestro.

Il parco, a forma di osso stilizzato, oltre all’area recintata adibita a dog park, comprende una zona per piccoli eventi e un’area con giochi per bambini dotata di pavimentazione anti-trauma naturale. Il viale centrale è destinato alla passeggiata, anche con cani al guinzaglio.

Il giardino, nel rispetto del genius loci, comprende piante tipiche della “macchia mediterranea”, come lavanda, ginestra, rosmarino, pitosforo ed altre essenze capaci di ottenere, con un breve tempo di accrescimento, macchie di colori e odori tipici dei giardini mediterranei. Al fine di creare zone d’ombra, assecondando le esposizioni solari, sono state messe a dimora anche delle piante di bamboo. Il progetto si pone come “valore sociale” anche quello di contribuire all’abbattimento dell’inquinamento atmosferico. Attraverso i dati del Piano regolatore per la qualità dell’area della Regione Toscana si è potuto calcolare che le piante messe a dimora possono assorbire più di una tonnellata di CO2 in un anno. Inoltre, tutta la vegetazione necessita di pochissima acqua e bassa manutenzione al fine di avere una gestione “sostenibile” della struttura.

Nell’area recintata riservata allo sgambamento dei cani, sempre sotto la stretta vigilanza e responsabilità del proprietario/accompagnatore, i cani possono essere lasciati liberi senza guinzaglio. La zona dog park è divisa in due: la prima più grande e con attrezzature per “agility dog” riservata a cani di media-grossa taglia, la seconda riservata ai cani di piccola taglia. Ogni area è dotata di panchina per gli accompagnatori e fontanino per abbeverare i cani.

Tutte le superfici e pavimentazioni del giardino sono drenanti. I materiali utilizzati sono funzionali ad evitare che il terreno naturale, a causa della siccità, possa compattarsi diventando una superficie impermeabile, nel rispetto delle norme del Piano per l’assetto idrogeologico.

“Quando si inaugura un parco è sempre una ottima notizia per la Comunità perché significa che aumenta il verde pubblico e migliorano la qualità della vita e il benessere psicofisico”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Questo è un bellissimo giardino che va ad abbellire il quartiere Sant’Andrea, un’oasi di relax dove trascorrere tempo libero, socializzare, far giocare i bimbi, passeggiare, anche in compagnia del proprio amico a quattro zampe, promuovere la cultura del rispetto degli animali. A Bisceglie mancava un parco che coniugasse tutti questi aspetti. Ancora una volta la nostra Città si distingue in positivo. Non posso che ringraziare la famiglia Pedone per l’ottimo lavoro svolto con cura e professionalità. L’appello a tutti coloro che fruiranno di questa nuova area verde è ad averne cura affinché possa essere stabilmente a disposizione della collettività”.