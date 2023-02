Inaugurata a Bisceglie la biblioteca “Villa Angelica”, presidio di cultura e luogo di incontro / FOTO

Da immobile abbandonato a biblioteca di comunità all’interno di un quartiere molto popoloso come quello di Sant’Andrea. È il destino dello storico immobile di Villa Angelica, adiacente al parco Sant’Andrea, che dopo essere stato riqualificato e dotato di appositi arredi, diventa presidio di cultura e conoscenza, sede periferica della biblioteca comunale “Mons. Pompeo Sarnelli”, con una particolare inclinazione per la fruizione di bimbi e ragazzi.

Il progetto è stato finanziato con il sostegno dell’Unione Europea attraverso il Por Puglia Fesr – Fse 2014-2020 (Asse VI, azione 6.7) e comprende anche i lavori realizzati alla biblioteca centrale in via Giulio Frisari, ove, terminati i corposi interventi di ammodernamento, adeguamento degli impianti, sistemazione dei servizi igienici, eliminazione delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico, si sta procedendo all’allestimento dei nuovi arredi, ultimo passaggio prima dell’attesa riapertura.

L’inaugurazione della community library “Villa Angelica”, avvenuta questa mattina, è stata una vera e propria festa che ha visto protagonisti i bimbi delle scuole “Sergio Cosmai” e “Falcone-Borsellino” di via Carrara Reddito (IV Circolo Didattico), degli studenti della “Battisti-Ferraris” (plesso via Carrara Reddito) e del liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, insieme alla scrittrice Irene Guglielmi, autrice de “Io sono blu”, ed. Carthusia, vincitrice del contest Carthusia 2021 e ai componenti del Circolo dei lettori – Presidio del Libro di Bisceglie, che si occuperanno della gestione della struttura in virtù di una convenzione siglata con il Comune di Bisceglie.

All’apertura ufficiale hanno partecipato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, il consigliere regionale Francesco La Notte, il Presidente del Consiglio comunale Gianni Casella, il Vicepresidente della provincia Bat Pierpaolo Pedone, l’Assessore comunale alla Cultura, Loredana Bianco, assessori e consiglieri comunali, la presidente del Circolo dei lettori – Presidio del Libro di Bisceglie, Rosa Leuci, la Dirigente Scolastica del Quarto Circolo Didattico, Valentina De Gennaro, i docenti delle scuole che hanno preso parte alla cerimonia, i rappresentanti di molte associazioni cittadine.

“Si sentiva la mancanza di una struttura come questa che potesse essere punto di riferimento per tutti e in particolare per le scuole, i bimbi con i loro genitori e nonni, i ragazzi. Un presidio di cultura e conoscenza, un luogo di incontro aperto a tutti dove poter leggere, studiare, socializzare, creare legami, stare insieme, oltre che organizzare eventi e manifestazioni culturali”, ha commentato soddisfatto il Sindaco Angarano. “Da emblema di trascuratezza, Villa Angelica diventa un gioiellino che pulsa di vitalità e fermento nel quartiere Sant’Andrea, che ora potrà sentirsi più centrale. Un ringraziamento va alla Regione Puglia e ai dirigenti e funzionari comunali che hanno lavorato al progetto”.

“Siamo felicissimi di aver condotto in porto con il Comune di Bisceglie un progetto avviato sette anni fa sul bando delle Community library emanato dalla regione Puglia e riconosciuto meritevole di approvazione e finanziamento”, ha sottolineato Rosa Leuci. “Il nostro Circolo dei Lettori – Presidio Del Libro Bisceglie partecipa con gioia questo grande risultato alla comunità tutta, per la quale la sua azione e la sua ragione d’essere trova fondamento”.

Già nel pomeriggio di oggi sono previsti laboratori, dalle ore 16 alle 19. Ospiti saranno gli scrittori Antonio Ferrara e Marianna Cappelli, autori de “Come te lo spiego un bambino”, ed. Carthusia. Domani, invece, sia mattina che pomeriggio. spazio a letture animate per i piccoli studenti del plesso “Sergio Cosmai”.

La struttura, in questa fase iniziale, sarà aperta ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 19, oltre che per iniziative ed eventi, con l’obiettivo di estendere sempre più gli orari di apertura.