Il Sospiro di Bisceglie protagonista a Bari alla Business Tourism Management

Il Sospiro di Bisceglie protagonista alla BTM alla Fiera del Levante chiudendo in dolcezza l’evento dedicato al turismo. Un’esperienza positiva alla Business Tourism Management nella tre giorni dedicata ad operatori delle strutture ricettive, enogastronomiche e dell’intrattenimento targato Made in Puglia.

Nello spazio dedicato al gusto, nella piazza principale del nuovo padiglione della Fiera del Levante, in compagnia della famosa burrata di Andria capeggiata dal direttore Francesco Mennea e Le Donne del Vino con Anna Gennari, il Direttore Sergio Salerno dell’Associazione Pasticcerie Storiche Bisceglie ha avuto l’opportunità di raccontare Bisceglie mediante l’identità cittadina: Il Sospiro.

“Un ringraziamento speciale è doveroso a Michele Bruno – ha commentato Salerno – organizzatore dell’evento per l’opportunità e Francesco Mennea con il quale si sta costruendo una vera e propria comunità e amicizia tra le realtà di successo della nostra amata Puglia senza le quali non potremmo far grande il Territorio. Un onore per noi dell’associazione raccontare quanto di bello c’è nella città del Sospiro, dai monumenti alla gente. Piacevolissimo l’incontro con il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Direttore di Puglia Promozione Luca Scandale e l’Assessore Lopane, che hanno apprezzato il lavoro dei nostri beniamini pasticcieri, che invito a complimentarsi con loro direttamente nelle pasticcerie per il profuso impegno, e l’impegno di una Città intera per il pregevole lavoro che si sta svolgendo. Un successo che portiamo a casa per tutti – conclude Salerno – far conoscere la Bella Bisceglie nel mondo. Un dovere per le istituzioni supportare per merito realtà come le nostre”.