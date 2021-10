Il pianista Mirco Ceci in concerto a palazzo Vives Frisari

Sarà il concerto del pianista Mirco Michele Ceci il prossimo evento promosso dall’associazione Auditorium ed organizzato per domani, venerdì 22 ottobre, alle 20. Lo spettacolo si svolgerà nel palazzo Vives Frisari e sarà incentrato su alcune composizioni di Mussorgsky e Dvorak, rispettivamente “Quadri di un’esposizione” e “Humoresques op.101” .

“La scelta dei brani”, come racconta il pianista, “è motivata dalla volontà di entrambi i musicisti di far emergere il carattere della terra di appartenenza in linea quindi con l’ideale del Romanticismo di far emergere le tradizioni popolari e nazionali”.

Per partecipare all’evento ci si può prenotare inviando una mail a associazioneauditorium@hotmail.com.