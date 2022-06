I SoGNALIBRI 2022, la consegna delle borse di studio per la Luiss Summer School

Si terrà giovedì 16 giugno 2022, alle ore 18,00, presso il Salone degli Specchi di Palazzo Tupputi a Bisceglie, la cerimonia di consegna delle borse di studio per la Summer School dell’Università Luiss “Guido Carli” di Roma.

L’evento rappresenta una delle tappe principali del progetto “I SoGNALIBRI”, percorso di avvicinamento alla lettura e incontro con le professioni culturali promosso da “Libri nel Borgo Antico” di Bisceglie e organizzato con il sostengo della prestigiosa università.

A tre SoGNALIBRI saranno assegnate le borse di studio che daranno accesso rispettivamente alla Writing School, alla Orientation 3 e alla Orientation 4 nell’ambito della “Summer School” organizzata dalla Luiss, che si terrà dal 4 all’8 luglio a Roma. I nomi dei ragazzi, scelti sulla base della media scolastica certificata dagli istituti di provenienza, saranno resi noti giovedì.

L’accesso alla Writing School sarà dedicato ad un alunno del secondo anno di scuola superiore, che entrerà così in contatto con il mondo della sceneggiatura e della scrittura cinematografica, in particolare per le serie televisive. A due studenti del terzultimo e del penultimo anno saranno invece destinate rispettivamente l’Orientation 3 e la Orientation 4. La prima permetterà di orientarsi tra le aree accademiche economiche, giuridiche e sociali avviando il percorso di accesso in Luiss, mentre la seconda consentirà di seguire lezioni esperienziali del primo anno sulle diverse discipline della Luiss e su quelle dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, come Ingegneria e Medicina.

Durante la serata interverranno: Luciano Gigante (referente del progetto “I SoGNALIBRI”), Sergio Silvestris (presidente Associazione “Borgo Antico”), Cesare De Palma (Confindustria Bari e Bat), Cardenia Casillo (Fondazione Vincenzo Casillo) e Roberto Costantini, docente e dirigente della Luiss “Guido Carli”.

«In sintonia con il prof. Costantini, quest’anno abbiamo deciso di ampliare l’offerta di borse di studio messe a disposizione dei giovani partecipanti al progetto», spiega Sergio Silvestris, presidente di Associazione “Borgo Antico”. «Elena e Gabriele, i due ragazzi che la scorsa estate hanno partecipato alla Summer School della Luiss, sono la migliore testimonianza del valore formativo di questa esperienza e non mancheranno di raccontare ai nuovi partecipanti come hanno vissuto quegli indimenticabili giorni a Roma. Siamo perciò molto felici di poter offrire questa opportunità unica di formazione e socializzazione ad altri tre giovani del territorio».

«Le borse di studio saranno assegnate agli studenti che hanno conseguito la promozione alla classe successiva con la votazione più alta certificata dalla scuola di provenienza, che si fa garante dell’eccellenza e del merito dei suoi allievi», spiega Luciano Gigante, referente del progetto. «Il percorso anche quest’anno comprende una serie di attività mirate condotte da tutor di sperimentata competenza, incontri con esponenti del mondo dell’editoria e scrittori. I SoGNALIBRI che lo vorranno, potranno moderare gli incontri con alcuni degli autori ospiti della prossima edizione del festival “Libri nel Borgo Antico”, dopo averne letto i libri con la guida dei tutor».

Il progetto “I SoGNALIBRI” è organizzato con il patrocinio del Comune di Bisceglie e del Consiglio Regionale della Puglia e con l’adesione di Confindustria Bari e Bat, Club della Cultura di Confindustria, Fondazione Seca, Fondazione Vincenzo Casillo e Orizzonti Futuri Onlus.