Hub vaccinale si sposta in Opera Don Uva, il PalaCosmai torna ad ospitare associazioni

“Oggi è stato l’ultimo giorno di apertura del Pala Cosmai come centro di vaccinazione popolare. Il nostro hub vaccinale dalla prossima settimana si trasferirà all’opera Don Uva, in una struttura che potrà essere ottimale per proseguire la campagna vaccinale anche nei mesi invernali che ci aspettano”. Ad annunciarlo è il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Bisceglie è stabilmente la città con le migliori percentuali di vaccinati in tutta la Bat (l’87% della popolazione in età vaccinabile ha ricevuto la prima dose, il 74% la seconda dosi) e il nostro hub ha consentito la vaccinazione di tante persone delle città limitrofe. Sono state oltre 60mila le dosi di vaccino effettuate in 7 mesi. Ricordo ancora l’allestimento a tempo di record a febbraio scorso – prosegue il Primo Cittadino – guadagnando tempo e mettendo a disposizione della Asl Bt un hub efficiente ed organizzato che potesse essere la nostra “macchina della salute”, la nostra speranza nel buio e nell’incertezza della pandemia”.

“Grazie ai medici, agli infermieri, al personale del cup, agli operatori sanitari tutti, alla Protezione civile, ai tanti volontari delle associazioni cittadine, a chi ha donato pasti, colazioni, acqua, gel igienizzante, cancelleria e ogni tipo di attrezzatura e materiale utile. Quest’alchimia solidale fatta di professionalità, umanità, generosità ed altruismo ci ha consentito di guardare avanti ogni giorno con maggiore fiducia, di avere speranza anche nei momenti difficili. Ancora stamattina ho assistito a medici e infermieri che dopo il turno all’hub avrebbero dovuto affrontare il turno in ospedale. Questo la dice tutta e non possiamo che ricambiare con tutta la nostra profonda gratitudine”.

“Attenzione: il Palacosmai, dopo mesi di “onorato servizio” nella fase critica della pandemia, tornerà ad ospitare i ragazzi delle società sportive, ma la campagna vaccinale non è finita – conclude Angarano – e prosegue dall’8 ottobre all’Opera Don Uva“.